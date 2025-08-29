DMO, uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetleri dijitalleştirmek için “Online Katalog Sistemi”ni hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde daha önce fiziki evrakla yürütülen başvurular artık elektronik ortamda yapılabilecek. Tedarikçiler ürün bilgilerini, belgelerini ve başvuru formlarını kolayca sisteme yükleyebilecek. Bu sayede süreçler hem hızlanacak hem de daha düzenli ve güvenilir hale gelecek.

Kamu Alımlarımda Şeffaflık

Yeni sistemle daha fazla tedarikçinin kamu alımlarına dahil olması hedefleniyor. Böylece rekabet artacak, fiyat avantajı sağlanacak ve kamu kaynaklarında tasarruf elde edilecek. Ayrıca şeffaf bir yapının oluşturulmasıyla alım süreçleri daha güvenilir hale gelecek.

Pilot Uygulama Bilişim Sektöründe Başladı

DMO, dijital dönüşüm kapsamında başlatılan Online Katalog Sistemi’nin ilk pilot uygulamasını bilişim ürün gruplarında hayata geçirdi. Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistemin tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılması planlanıyor.

“Dijital Dönüşüme Hız Veriyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, “DMO, sunduğu hizmetleri güncel ihtiyaçlara uygun olarak dijital ortama taşıyor. Elektronik başvuru sisteminin devreye alınmasıyla süreçler hızlanacak, sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak” açıklamasında bulundu.