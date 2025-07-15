CHP’nin kanallara ve bazı markalara karşı başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT’nin sevilen dizisi Teşkilattaki Neslihan başkan karakterine son verilmişti Pusat bu süre sonrasında sessizliğini korumuştu.

Kendisi de oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olunca genç oyuncu da işinden olmuştu.

Aybüke Pusat ve Andıç'a çok geçmeden farklı yapımlardan teklifler yağmaya başladı. Aybüke Pusat yeni sezon için NOW'un Halef dizisi ile anlaştı.

Dizinin başrolü olan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu dizi setinden paylaşımda bulundu.

HALEF OYUNCULARI

Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.