Nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, tehdit, kara para aklama ve kripto para üzerinden dolandırıcılık gibi suçlamalarda bulunan mağdurlar, çeteye karşı yargı yoluna başvuracaklarını duyurdular.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Dolandırıcılığın baş aktörlerinden biri olarak gösterilen İ. D. isimli şahıs ve diğer çete üyelerine karşı dava açmaya hazırlanan mağdurlar, zarara uğradıkları mal varlıklarının iadesini, çete üyelerinin mal varlıklarına el konulmasını ve yurt dışına çıkış yasaklarının getirilmesini talep edecek.

Aynı zamanda dolandırıcıların yasalar önünde en ağır cezaya çarptırılmalarını bekleyen mağdurlar, bu konuda seslerini duyurmak için hukuk mücadelesi verecekleri bilgisine ulaştık.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE DOLANDIRILDILAR!

İleri Haber ekibinin olarak ulaştığımız bilgiler doğrultusunda bir mağdurun yaptığı açıklamada, Tost uygulaması aracılığıyla kandırıldığını ve bunun organize bir suç örgütü tarafından yürütülen bir dolandırıcılık operasyonu olduğunu öğrendiğini belirtti.

Yine mağdurların aktardığına göre, Türkiye’de Tost uygulamasının liderliğini üstlenen İ. D., uygulama üzerinden 20 bin kişiyi bilinçli ve organize bir şekilde dolandırdı.

SAHTE DEVLET BELGELERİ İLE GÜVEN KAZANILDI

Tost mağdurları, uygulamanın kendilerine yasal, lisanslı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izinli olduğunun söylendiğini ifade etti.

Ayrıca, kendilerini devlet görevlisi gibi tanıttığı söylenen kişiler, resmi belge ve izinlerin varlığını öne sürerek mağdurlara kazanç vaadinde bulundular.

Dolandırıldıklarını geç fark eden mağdurlar, bu kişilerin, kurumların ve kuruluşların adalete hesap vermesi için kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep edecek.

MAĞDURLARA TOPLANTILAR VE TEHDİTLERLE MANİPÜLASYON

Tost mağdurları, dolandırıcıların Yozgat’ta çeşitli toplantılar ve partiler düzenleyerek bankalarla anlaşmalı olduklarını ve yatırım yapmaları gerektiğini söylediklerini dile getirdiler.

Aynı zamanda sözde yetkili kişilerce, Tost sisteminin devlet tarafından onaylandığı yönünde bilgi verildiğini belirttiler.

SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ PANİK YARATTI

25 Eylül 2024 tarihinde Tost uygulamasının çökmesi üzerine büyük bir paniğe kapılan mağdurlar, dolandırıcıların Whatsapp grupları kurarak mağdurlara güven vermeye çalıştığını, bu amaçla sahte belgeler paylaştıklarını aktardı.

Mağdurlar, dolandırıcılık miktarının yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını öğrendiklerinde ise işin ciddiyetini fark ettiklerini vurguladılar.

TEHDİT EDİLDİLER!

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından bazı mağdurlar, dolandırıcılar tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

Şikayetçi olmaları halinde zarar görecekleri ve devletle uğraşmamaları gerektiği yönünde uyarıldıklarını ifade eden mağdurlar, suç örgütünün kendilerini "çok güçlü" olarak tanıttığını söylediler.

TÜRKİYE’DE TOST YETKİLİLERİ KİMLER?

Mağdurların ifadelerine göre, dolandırıcılık zincirinin başını çeken ve Tost yetkilisi olarak bilinen isimler şu şekilde: İ. D., Ş. F. D., Z. K., A. C. A., S. A., F. A., M. Ş., M. D., E. B., M. Y., S. D., M. B., Abdullah ve Semiha isimli şahıslar.

Tost mağdurları, hukuk mücadelesinde seslerini duyurarak adaletin sağlanmasını talep ediyorlar. Yargıya taşınacak bu olayın, Türkiye genelinde geniş bir yankı uyandırması bekleniyor.