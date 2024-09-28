Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekim ayı için elektrik tarifelerinde bir değişikliğe gitmese de, sektör kaynakları maliyetlerdeki artışa bağlı olarak tarifelerde değişiklik yapılabileceğini belirtiyor. Benzer şekilde, BOTAŞ’ın da ay sonunda doğalgaz toptan satış tarifesini açıklaması bekleniyor.

EPDK, ekim ayı için elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini duyurdu. Ancak sektör kaynakları, maliyetlerde yaşanan artışlar nedeniyle bu süre içerisinde tarifelerde revizyona gidilebileceğini ifade etti. Tarifenin üç ay boyunca geçerli olacağı belirtildi.

BOTAŞ’ın ay sonunda doğalgaz toptan satış tarifesini açıklaması beklenirken, konut aboneleri için herhangi bir artış beklenmiyor. Ancak toptan satış fiyatlarındaki olası artışlar, perakende satış fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki olası artışlar, enflasyon hesaplamalarını doğrudan etkileyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada, fiyat ayarlamalarını yaparken enerji fiyatlarının enflasyona etkisini göz önünde bulundurduğunu belirtmişti.