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“Tonny Black İsrail malı mı? Tonny Black Türk malı mı? Tonny Black hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Tonny Black, 2011 yılında İstanbul merkezli Aypima Ayakkabı İm. Paz. ve Mat. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulan bir ayakkabı markasıdır. Şirket, kendi 5 bin metrekarelik fabrikasında Türkiye'nin İstanbul şehrinde ayakkabı üretimini gerçekleştirmektedir.

Sonuç olarak, Tonny Black markası Türkiye'nin yerel bir ayakkabı üreticisi tarafından kurulmuş ve Türkiye'de üretilmiştir.