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“Alo İsrail malı mı? Alo Türk malı mı? Alo hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Alo deterjanı, kökeni Amerika merkezli bir şirket olan Procter & Gamble (P&G)'a aittir. Türkiye'de Alo markasıyla bilinen ürün, dünya genelinde ise Tide adıyla satışa sunulmaktadır. Latin Amerika ve Porto Riko'da ise Tide Ace adı altında tüketicilerle buluşmaktadır.

Alo Deterjanı ve Kökeni Alo deterjanı, Amerika'da ilk kez 1943 yılında geliştirilmiştir. P&G, 1967 yılında Ariel ve 1969 yılında Gain gibi diğer deterjan markalarını tanıtarak rekabeti artırmıştır. Bu markalar, Alo'nun yanı sıra şirketin global etkileşimini güçlendirmiştir.