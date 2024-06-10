Arkadaşım Hoşgeldin ve Komedi Dükkanı gibi popüler programlarla tanınan komedinin usta ismi Tolga Çevik, yeni nesil komedyenler arasında en beğendiği ismi açıkladı. İbrahim Selim'in programına konuk olan Çevik, büyük bir hayranlıkla bahsettiği ismin Giray Altınok olduğunu belirtti.

Tolga Çevik, Giray Altınok'a övgü dolu sözlerle değindi: "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" dedi. Bu sözlerle Çevik, Altınok'un hem kişiliğine hem de yeteneğine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Giray Altınok ise, Tolga Çevik'in bu övgü dolu yorumlarının ardından X hesabında mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması. Ne mutlu bana."

Bu açıklamalar, hem Tolga Çevik'in hayranları hem de yeni nesil komedyenler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Çevik'in desteği, Giray Altınok'un kariyerinde önemli bir motivasyon kaynağı olacağa benziyor.