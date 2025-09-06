Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev sahibi olan vatandaşlara yönelik yüzde 25 indirim kampanyasını açıkladı. Başvurular 22 Eylül-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

Bakan Kurum’dan Müjdeyi Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TOKİ’den ev sahibi olan vatandaşlara indirim müjdesi verdi.

Bakan Kurum, “Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başvuru Şartları Açıklandı

Kampanya, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksit ödemeleri en geç aynı tarih itibarıyla başlamış hak sahiplerini kapsıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan yararlanamayacak.

İndirim nasıl uygulanacak?

Borcun tamamını kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim yapılacak.

Borcun bir kısmını kapatmak isteyenler ise en az yüzde 25 ödeme yaparak indirimden faydalanabilecek.

Örnek hesaplamalara göre;

1 milyon TL borcu olan vatandaş, 750 bin TL ödeyerek evinin tapusunu alabilecek.

500 bin TL borcu olan 375 bin TL ödeme yapacak.

200 bin TL borcu bulunan ise 150 bin TL ödeyerek tapusunu alabilecek.

Başvurular 22 Eylül’de

TOKİ’nin indirim kampanyası 22 Eylül’de başlayacak. Başvurular 17 Ekim 2025 tarihine kadar kabul edilecek.