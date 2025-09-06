Ece Aksoy Nereli?

24 Şubat 1941’de İzmir’de doğan Ece Aksoy, Yugoslavya göçmeni bir ailenin en küçük çocuğuydu. Dedesi, 1913 İkinci Balkan Harbi’nin ardından Anadolu’ya göç etmişti. Henüz 11 yaşındayken babası Hüseyin Şanay’ı kaybetti ve ailesiyle birlikte geçim sıkıntısı çekmeye başladı.

Ece Aksoy Hangi Okulda Okudu

İzmir Kız Lisesi mezunu olan Aksoy, hayalini kurduğu felsefe eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başlamış fakat maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Genç yaşta çalışmaya başlayan Aksoy, ilk işini mandolin öğretmenliği yaparak buldu.

1963 yılında ilk evliliğini yaparak İstanbul’a yerleşen Aksoy, kısa süre sonra eşinden ayrıldı. 1969 yılında gazeteci Tunca Aksoy ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep Aksoy adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak 1978’de eşini karaciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybetti.

Ece Aksoy ve Ece Bar Dönemi

Ece Aksoy, iş dünyasında “Ece Bar” adlı mekânıyla tanındı. Egemen Bostancı’nın desteğiyle açtığı bu bar, dönemin İstanbul gece hayatına damga vurdu. Daha sonra işletmecilikten mutfak alanına yönelerek yeni bir kariyer yoluna adım attı. Bununla da kalmadı, Hürriyet gazetesi için üç yıl boyunca fotoroman prodüksiyonu yaparak medya dünyasında da iz bıraktı.

Bir dönem sağlığına kavuşmak için tedavi gören Aksoy’a üç yıl önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Uzun süren tedavi sürecinde zaman zaman olumlu gelişmeler yaşansa da, geçtiğimiz aylarda zatürre