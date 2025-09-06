Mahmutlu köyünden Yerköy’e göç etti. Asaf Koçak 6 çocuktan 5. si olarak Yerköy’de dünyaya geldi. Asaf Koçak’ın resim aşkı ta ilkokulda başladı.Karikatür aşkını İstanbul Davutpaşa lisesinde olgunlaştırdı.



Hayatına Dair Önemli Anlar



Kırşehir Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Sırtına fırçasını vurup çocuklara resim eğitimi vermek için 4 yıl öğretmenlik yaptı. Sivas’ta başına bir olay geldi. Kaderin cilvesi olsa gerek donma tehlikesi geçirdi ve arkadaşları tarafından hayata geri döndürüldü.

Eğitim Ve İş Hayatına Dair Bilgiler

3 yıl Adıyaman da öğretmenlik yaptı.Öğretmenlik mesleğinin kendisine göre olmadığına karar verdi. İstifasını sunarak Ankara’ya geldi. Burada 6 kişisel sergi açtı. Ondört yılı bulan karikatür çizme yaşantısı boyunca karikatürleri şu şekilde listelendi; Sorun, Yapıt, Yeni Olgu, Türkiye Yazıları, 2000e doğru, Bilim ve Sanat, Yarın, Edebiyat 81, Cumhuriyet, Günaydın ve Yeni Çuval da yayımlandı.

Karikatür Yarışmalarındaki Başarısı

Yunus Nadi ödül yarışmasında, Monsiyon TMMOB Denizli temsilciliğinin düzenlediği karikatür yarışmasında başarı ödülleri kazandı. Para kazanmak ve geçinmek için Musluk Tamirciliği ve Sinemayı denedi. Kısa metrajlı bir filimde oynadı. Filmin adı Büyük Simbad’tı. Bu film bir yarışmada 1.lik ödülü aldı. Pir Sultan Abdal dergisinin kapak karikatür çizimlerini, Özgür Gelecek dergisinin görsel danışmanlığı yaptı.

Asaf Koçak Nasıl Öldü?

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde katledilen 37 kişiden biri olan karikatürist Asaf Koçak, aramızdan ayrıldığında 35 yaşındaydı.

