2001 yılında İstanbul’da doğan Tara Tokel, sanat yolculuğunu tiyatro eğitimiyle şekillendiren genç bir oyuncudur.

Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde başlayan Tokel, daha sonra Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğrenim gördü.

Yurt dışında da eğitim alan Tokel, Boston’daki New York Film Academy bünyesinde “Acting for Theatre” programını başarıyla tamamladı.

Ablası Kim?

Ailesi köken olarak hem İran hem de Türkiye’ye dayanan Tara Tokel’in ablası, tanınan sosyal medya figürü ve girişimci fenomen Ala Tokel’dir.

Neden Gündem Oldu?

Genç oyuncunun adı, son dönemde sosyal medyada gündem olan “Tara Tokel” isimli şarkıyla da anıldı.

Ege isimli bir sanatçı tarafından yayımlanan bu şarkının kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını açıklayan Tokel, şarkının ardından maruz kaldığı taciz mesajları nedeniyle hukuki süreç başlattı.

Ablası Ala Tokel de sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyu ile paylaştı.