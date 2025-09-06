Mehmet Emin Okur Kimdir?

1970 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

1993’ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde görev yapan Okur, 2021’de profesör unvanını aldı. 2018–2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü yaptı, Eylül 2024’te ise İşletme Fakültesi Dekanı oldu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra yönetim danışmanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevleri üstlenen Okur, çok sayıda uluslararası yayın ve teze katkı sağlamıştır.

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Evli Mi?

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur evli ve dört çocuk babasıdır.