Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak’ta meydana gelen olayda; P.K ile E.T arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, E.K. baldır ve kalça bölgesinde 3 kez bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan P.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.