TRT Haber’e katılan Yılmaz, Yozgat dahil 81 ilde yapılacak konutların ucuz fiyatlarla satışa sunulacağını belirtti.

Yılmaz, sosyal konut hamlesinin kiraların düşmesinde etkili olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kiralar başta olmak üzere bazı seviyeler hâlâ yüksek. Vatandaşlarımızın yüzde 28’i kirada. Bu konu bizim öncelikli konularımız arasında. 100 milyar liralık kaynağı sosyal konut için ayırmış durumdayız. Çok ciddi bir hazırlık yaptık. Deprem yükü azaldıkça sosyal konuta ağırlık vereceğiz.”

Enerjiyi verimli kullanan ve depreme dayanıklı 2+1 dairelerin planlandığını belirten Yılmaz, “Fiyatları çok daha uygun olacak, vadeler uzun tutulacak. Yeni evlenen gençler gibi bazı gruplara öncelik verilecek” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, sosyal konutların 81 il ve ihtiyaç duyulan ilçelerde yapılacağını belirterek, müjdenin Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını söyledi.