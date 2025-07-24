Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut yapmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir arsa satış programını hayata geçirdi. Emlak Yönetim aracılığıyla yapılan duyuruda, 56 ilde toplam 642 arsanın satışa çıkarıldığı bildirildi.

Arsaların satışında yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade uygulanırken, aylık taksit ödemeleri 3.125 TL’den başlıyor. Arsa fiyatları ise 50 bin TL'den başlayarak 1 milyon TL ve üzerine kadar çıkabiliyor.

Yozgat da arsa satışının yapılacağı iller arasında yer aldı. Kendi evini yapmak isteyen Yozgatlılar, TOKİ’nin sunduğu uygun ödeme seçenekleriyle arsa sahibi olma şansını yakalayacak. Satışa sunulan arsalar, vatandaşlara tapulu şekilde verilecek ve üzerine konut yapabilme imkânı tanıyacak.

TOKİ’nin açıklamasına göre arsa satışı yapılacak:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat.

Başvuru Şartları ve Teminat Bilgileri

Arsa almak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması yeterli. Başvuru için ikamet şartı ya da mülk sahibi olmama şartı aranmıyor. Arsaya başvurmak isteyenlerin tek yapması gereken, arsanın muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatını yatırmak.

Katılım teminatı, arsanın değerine göre şu şekilde belirlendi:

100 bin TL’ye kadar: 10.000 TL

100.001 – 500.000 TL arası: 50.000 TL

500.001 – 1.500.000 TL arası: 130.000 TL

1.500.001 – 3.000.000 TL arası: 350.000 TL

3.000.001 – 4.900.000 TL arası: 600.000 TL

4.900.001 – 8.500.000 TL arası: 1.200.000 TL

8.500.001 – 16.000.000 TL arası: 1.800.000 TL

16.000.001 – 40.000.000 TL arası: 3.600.000 TL

40.000.001 – 170.000.000 TL arası: 7.200.000 TL

170.000.001 TL ve üzeri: 21.600.000 TL

Teminatlar, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki hesaba yatırılacak.

Satışlar Açık Artırma Yöntemiyle Yapılacak

Arsa satışları açık artırma yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar, belirlenen teminatı yatırarak açık artırmaya katılabilecek. Satın alınan arsalar, yapılaşmaya uygun olup imar planlarına uygun olarak kullanılabilecek.