Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 4 Ağustos’ta 36 ilde toplam 242 arsayı açık artırma ile satışa çıkarıyor. Satışlar, Ankara ve İstanbul’daki fiziki ortamların yanı sıra çevrim içi olarak da yapılacak.

4 Ağustos’ta Açık Artırma Düzenlenecek

TOKİ tarafından 36 ilde satışa sunulacak 242 arsa için açık artırma 4 Ağustos Pazar günü saat 10.30’da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak düzenlenecek. Ayrıca vatandaşlar, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi katılım sağlayabilecek.

Yüzde 15 Peşin Ödeme İndirim Avantajı

Açık artırmaya çıkarılan arsaların muhammen bedeli toplam 15 milyar 63 milyon 329 bin 321 TL olarak belirlendi. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak. Katılımcıların, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor.

İki Farklı Ödeme Seçeneği Sunuluyor

Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeyle ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeyle satın alabilecek. Satışa sunulan arsalar; konut, ticaret, sanayi, tarım, sağlık, eğitim, turizm, plansız alan, akaryakıt istasyonu, lojistik, kentsel çalışma ve sosyal-kültürel tesis niteliğinde bulunuyor.

Satış Yapılacak İller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak.