Aylar süren fiyat savaşları ve ihracat kısıtlamalarının ardından 30’lu koli fiyatı 170 liraya dayandı, pazarda yumurta satışında yeni dönemin etkisi konuşuluyor.

2025 yılın ilk çeyreğinde 100-120 lira bandında satılan 30’lu koli yumurta, bugün market raflarında 119 ila 220 lira arasında değişim gösterirken, gezen tavuk yumurtasında bu rakam iki katına kadar çıkıyor.

Temel Besin Yumurta

Türkiye geneli gelen zamlarla birlikte Yozgatlı tüketicilerinde cebini zorluyor. Temel gıda ürün olan mutfağın vazgeçilmezi yumurta yeniden cep yakıyor. Kahvaltının ve tatlıların vazgeçilmez besini yumurta aynı zamanda son derece besleyici süper gıdalar arasında yer alıyor.

Zam Tüketiciyi Zorluyor

2025 yılı itibarıyla yumurtanın 30’lu koli fiyatı Yozgat’ta 220 liraya kadar ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 100–120 lira arasında satılan koli fiyatları, bu yıl yüzde 100’ü aşan bir artış gösterdi. Özellikle gezen tavuk yumurtasında bu rakam iki katına çıkarken, dar gelirli aileler yumurtayı artık daha az tüketmeye başladı.

Üreticiler Dertli

Sıcak hava koşulları nedeniyle yumurtanın muhafazası zorlaştı ve bu durum zincir marketlerin enerji maliyetlerini artması ve ambalajda kullanılan karton ve plastik materyallerin fiyat artışı da yumurta fiyatlarını etkilediği yönde iddialar söyleniyor.

“Yumurta Almak Lüks Oldu”

Zamlardan en çok etkilenen kesim, sabit gelirli vatandaşlar oldu.

Artan zamlardan etkilendiklerini dile getiren vatandaşlar, “Artık temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. Yumurta gibi sık tüketilen bir ürün bile lüks hale geldi” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler, özellikle küçük şehirlerde enflasyonun etkisinin daha sert hissedildiğini vurguluyor.

Yozgat gibi küçük ölçekli illerde enflasyonun etkisinin daha ağır hissedildiğine dikkat çeken uzmanlar, artan fiyatların dar gelirli kesimi derinden etkilediğini vurguluyor.