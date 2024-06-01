A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üstün performansını sürdürüyor. İlk maçında Güney Kore'yi set vermeden geçen takımımız, ikinci maçta da Sırbistan'ı mağlup etti. Ancak, Sırbistan'ın yıldız oyuncusu Tijana Boskovic'in kadroda yer almaması spor dünyasında merak konusu oldu. İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI'NDAN İKİ MAÇTA İKİ GALİBİYET

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta, Filenin Sultanları 24-26, 25-17, 25-15, 25-21'lik setlerle 3-1 galip gelerek, ligde iki maçta iki galibiyet elde etti.

BOSKOVİC NEDEN KADRODA YOKTU?

Maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri, Sırbistan'ın yıldız oyuncusu Tijana Boskovic'in neden kadroda yer almadığıydı. Bu sezon Eczacıbaşı'nın kaptanlığını yapan ve CEV Şampiyonlar Ligi ile Sultanlar Ligi finallerinde mağlubiyet yaşayan Boskovic'in milli takımda olmama sebebi merak edildi.

Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Guidetti, konuya açıklık getirdi. Guidetti, Boskovic'in kendisinden geçtiğimiz ay sonunda izin istediğini ve dinlenmek için bir süreliğine takımdan ayrıldığını belirtti. Başarılı antrenör, Boskovic'in ligler sona erdikten sonra Sırbistan'daki köyüne giderek dinlendiğini ifade etti.