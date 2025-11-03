Tevfik Erman Kutlu Kimdir?

Deneyimli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tevfik Erman Kutlu, 1 Ekim 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır ve Terazi burcudur.

Hayatı ve Kariyerinin Başlangıcı Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Tevfik Erman Kutlu, 2011 yılından itibaren televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol almaya başlamıştır.

Kariyerindeki Önemli Projeler Tevfik Erman Kutlu, özellikle aksiyon ve dram dizilerindeki rolleriyle tanınmaktadır

Kuruluş Orhan Dizisinin Avcı Bey Karakteri Kimdir?

Karakterin Dizideki Yeri ve Hikayesi Avcı Bey, Kayı Obası’nın tecrübeli ve güvenilir beylerinden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere, muhtemelen obanın av işlerinden, iz sürmeden ve keşif kollarından sorumlu, yetenekli bir savaşçıdır.

Kişilik Analizi ve Derinliği “Sözün bittiği yerde pusatı konuşur!” sloganıyla tanıtılan Avcı Bey, laftan çok icraata önem veren, tecrübeli bir alptir. Savaşta amansız, mecliste ise kararlı bir duruş sergiler. Orhan Gazi’nin sancağı altında, tecrübesiyle genç alplere yol gösterecek önemli figürlerden biridir.

Tevfik Erman Kutlu’nun Rol Aldığı Diziler

Hayat Devam Ediyor (2011)

Bugünün Saraylısı (2013)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015): Dizide “Tilki Andrei’nin Adamı” rolüyle yer almıştır.

Ölene Kadar (2017): “Komiser Metin” karakterini canlandırmıştır.

Savaşçı (2018): “Çeto” karakterine hayat vermiştir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2018): “Tekin” rolüyle ATV izleyicisinin karşısına çıkmıştır.