TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Korkut'a Yunus Emre Yıldırımer hayat veriyor. Yunus Emre Yıldırımer katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekti.

Yunus Emre Yıldırımer Kimdir?

Yunus Emre Yıldırımer Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmıştı.

Yunus Emre Yıldırımer Kaç Yaşında?

5 Şubat 1982 doğumlu olan Yunus Emre Yıldırımer 2025 yılı itibariyle 43 yaşındadır.