Akıllı telefon kullanıcılarının en yaygın alışkanlıklarından biri, cihazı tamamen bitirip yeniden %100’e kadar şarj etmek.

Ancak uzmanlara göre bu yöntem, Android telefonlarda kullanılan lityum-iyon piller için en büyük hatalardan biri.

Telefonun Ömrü Bitiyor

Her lityum-iyon pilin belirli sayıda şarj döngüsü bulunuyor.

Bir döngü, bataryanın tamamen boşalması ve yeniden tam dolmasıyla sayılıyor.

Bu nedenle telefonu sık sık %0’a kadar düşürüp %100’e kadar doldurmak, döngü sayısını hızla tüketerek bataryanın ömrünü kısaltıyor.

Uzmanlara göre bu alışkanlık, bataryanın şarj tutma kapasitesine zarar veriyor.

Sonuç olarak birkaç yıl içinde telefonun bataryası daha çabuk tükeniyor ve şarj süresi kısalıyor.

Nasıl Uygulanmalı

En doğru yöntem, telefonu tamamen bitirmek yerine şarj seviyesini %50 ile %80 arasında tutmak.

Bu aralık, bataryanın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve performansı koruyor.