Edinilen bilgiye göre, Kübra G. (25) idaresindeki 68 KN 199 plakalı otomobil, yeni sanayi sitesi çıkışından E-90 karayoluna çıkış yapan Cebrail T. (35) yönetimindeki 26 DG 654 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Kübra G., otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet G. (26) ve Fadimana G. (56) olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza, Aksaray-Adana karayolu yeni sanayi girişindeki kavşakta yaşandı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Aksaray-Adana karayolunda trafik, polis ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şerit halinde sağlandı.

Tır sürücüsü Cebrail T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.