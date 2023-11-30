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Türkiye genelinde bugün gündüz vakti milyonlarca cep telefonu kullanıcısına ulaşan bir dolandırıcılık mesajı, Adabeyan kargo taklit edilerek gönderildi. Mesaj, "Adabeyan kargo gönderiniz yola çıktı, kargo takip '745566511323' numarası" içeriyordu ve bir alışveriş sitesi ile uygulamasının taklit edildiği şeklindeydi.

Dolandırıcılar, merak eden veya mesajdaki linke tıklayarak apk dosyasını indiren kullanıcıları hedef alarak cep telefonlarına gizli bir program kuruyor. Bu program aracılığıyla dolandırıcılar, kullanıcının herhangi bir banka uygulamasını açmasını bekleyip, açıldığında tüm bankacılık işlemlerini kopyalayarak hesapları boşaltabiliyor.

Bilişim uzmanları, bu tür mesajlara tıklanmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Kasım ayındaki indirimlerin artmasıyla birlikte online alışveriş ve kargo dağıtımlarının rekor kırmasının, dolandırıcıların dikkatini çektiğini belirten uzmanlar, vatandaşları bu tür sahte mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen mesajları açmamak ve içerdikleri linklere tıklamamak, özellikle telefon üzerinden internet bankacılığı kullanan kişiler için büyük bir önem taşıyor. E-Devlet ve internet bankacılığı gibi hassas bilgilerin korunması açısından uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı tetikte olunması gerektiğini vurguluyor.