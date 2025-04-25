tv100 canlı yayınına katılan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Telefona deprem uyarısı nasıl geliyor?” sorusunu tüm yönleriyle yanıtladı.

UYARILAR ANDROİD CİHAZLARA OTOMATİK BİLDİRİM OLARAK GELİYOR

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle Android işletim sistemine sahip cihazlarda aktif hale getirilebilen deprem uyarı sisteminin, 4.5 büyüklüğünün üzerindeki sarsıntılarda otomatik olarak devreye girdiğini belirtti. Kırık, sistemin kullanıcıya birkaç saniye önceden uyarı gönderdiğini ifade etti.

TELEFONLARDAKİ SENSÖRLER VE GOOGLE VERİLERİ KULLANILIYOR

Sistemin temel çalışma prensibine değinen Kırık, şu bilgileri paylaştı:

“Akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer sensörleri sayesinde herhangi bir titreşim ya da ani hareket algılandığında, bu veri konum bilgisiyle birlikte doğrudan Google merkezine gönderiliyor. Bu aşamada, kullanıcıdan herhangi bir manuel işlem yapması beklenmiyor.”

Uyarı sistemi sadece telefonlardan gelen verilerle değil, aynı zamanda Türkiye genelinde yer alan sismik gözlem istasyonlarıyla da entegre çalışıyor. İki kaynaktan toplanan veriler eş zamanlı analiz edilerek, şiddetli bir sarsıntı tespit edilmesi durumunda bölgedeki kullanıcılara saniyeler içinde bildirim gönderiliyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ HAYAT KURTARABİLİR

Prof. Dr. Kırık, bu tür teknolojik sistemlerin doğru kullanımıyla can kayıplarının önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların Android cihazlarında uyarı sistemlerini açık tutmalarını tavsiye etti.