Yozgat’ın komşusu Amasya'da depremin ardından sağanak etkili oldu şimşekler çaktı, bir eve yıldırım düştü.

Amasya'da depremin ardından sağanak etkili oldu, bir eve yıldırım düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düştü. Olayda hafif şekilde yaralanan S.D. adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Amasya Valiliği, hafif şekilde yaralanan S.D. adlı vatandaşın tedavisinin yapıldığı Göynücek Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anları cep telefonuyla kaydeden Seyfullah Uzun isimli vatandaş, "Depremin hemen peşinden şiddetli gök gürültüsünün geceyi gündüze çevirdiğini gördük" dedi.