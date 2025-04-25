Özellikle çevreci politikalar kapsamında dizel motorlara karşı artan önlemler, ikinci el araç pazarında dikkate değer bir hareketliliğe yol açtı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da birçok araç sahibi, olası düzenlemelere karşı araçlarını satışa çıkarmaya başladı.

Son yıllarda karbon salımının azaltılması hedefiyle dünya genelinde çevreci ulaşım politikalarına hız verilirken, dizel motorlu araçlar bu dönüşümün merkezinde yer aldı.

Avrupa Birliği üyesi birçok ülke, dizel araçların çevreye olan zararı nedeniyle bu araçların üretim ve kullanımına çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde dizel motorlu araçların şehir merkezlerine girişi yasaklanırken, bazı bölgelerde ise bu araçlara yönelik ilave vergiler uygulanıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Bu gelişmelerin ardından küresel otomotiv üreticileri de dizel motorlu araçların üretimini kademeli olarak durdurmaya başladı. Bazı büyük üreticiler, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araçlara geçme planlarını duyururken, dizel araç üretimini ya durdurdu ya da ciddi şekilde azalttı. Mevcut durumda dizel motorlu otomobil üretimi yapan firma sayısı oldukça sınırlı hale gelirken, bu markaların bazı modelleri de Avrupa pazarından çekilmek zorunda kaldı.

VERGİ DÜZENLEMESİ DİZEL SAHİPLERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR

Avrupa’da gündeme gelen yeni uygulamalardan biri de “iklim vergisi” oldu. Henüz resmileşmemiş olsa da birçok ülkenin gündeminde yer alan bu yeni vergi türünün, araçların çevreye olan etkisine göre kademeli olarak uygulanması planlanıyor. Buna göre, dizel motorlu araçlardan alınacak vergi oranı en yüksek seviyede olacak. Hibrit araçlar için düşük tutarda uygulanacak olan vergi, tamamen elektrikli araçlar için ise muaf tutulacak.

Bu kapsamda Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin uygulanabileceği yönündeki beklentiler, dizel araç sahiplerinde tedirginliğe neden oldu. Olası bir vergi düzenlemesi, dizel araçların satış değerlerinde düşüşe neden olabileceği gibi, bu araçların ikinci el piyasasındaki cazibesini de azaltabilir. Bu nedenle birçok araç sahibi, araçlarını henüz değer kaybı yaşamadan elden çıkarmak için ilan sitelerine yönelmiş durumda.

YOZGAT’TA DA SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde olduğu gibi, Yozgat’ta da dizel motorlu araçlara yönelik ikinci el satış ilanlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle yeni vergi ihtimali nedeniyle araçlarını kayıpsız şekilde satmak isteyen vatandaşlar, araçlarını çevrim içi platformlarda ilana koymaya başladı. Yozgat’taki bazı galerici esnafları ise, son haftalarda dizel araç takas ve satışlarında belirgin bir yoğunluk yaşandığını ifade ediyor. Vatandaşların ise özellikle hibrit ve elektrikli otomobillere olan ilgisinin arttığı gözleniyor.

TEŞVİK VE TAKAS UYGULAMALARI DEVREYE ALINIYOR

Avrupa’da bazı ülkeler, dizel araç sahiplerini elektrikli araçlara yönlendirmek amacıyla teşvik programları başlattı. Bu ülkelerde dizel araçlar, yeni elektrikli otomobil alımlarında belli oranlarla takasa kabul ediliyor. Böylece araç sahipleri hem yeni vergi yükünden kurtulmuş oluyor hem de çevreci bir araca geçişte destekleniyor. Ancak bu uygulamaların Türkiye’de hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, dizel araç sahiplerinin hem Türkiye'deki mevzuat gelişmelerini hem de küresel eğilimleri dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren yeni uygulamaların Türkiye'ye örnek teşkil edebileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, ikinci el araç piyasasında fiyat ve talep değişimlerinin daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.