Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), klon IMEI ile çalışan milyonlarca cihazı tespit ederek mobil iletişim ağlarından çıkaracak. Bu kapsamda, sadece yeni kaçak telefonlar değil, uzun süredir kullanımda olan cihazlar da erişim dışı kalacak. Özellikle yurt dışından getirilen ve IMEI numarası kopyalanarak Türkiye'deki yasal cihazların kimliğine bürünen telefonlar, bugüne kadar daha düşük maliyetle piyasada yer buluyordu. 40 bin TL’lik Türkiye garantili bir modele karşılık, 20-25 bin TL bandında satılan bu cihazlar, yüksek vergi oranlarından kaçışın bir yolu olmuştu. Ancak yeni sistemle birlikte, bu “ekonomik” tercihler kullanıcılar açısından ciddi bir risk haline geliyor.

SADECE YENİ CİHAZLAR DEĞİL, YILLARDIR KULLANILANLAR DA HEDEFTE

Yeni uygulama yalnızca piyasaya yeni giren kaçak cihazları değil, üç yıla kadar aktif kullanılan klon IMEI'li telefonları da kapsıyor. BTK tarafından geliştirilen gelişmiş tespit algoritmaları ile bu cihazlar mobil ağlardan izole edilecek. Kullanıcılar, cihazlarını sadece Wi-Fi bağlantısıyla kullanabilecek; arama, SMS ve mobil veri hizmetlerinden yararlanamayacak.

HANGİ CİHAZLAR RİSK ALTINDA?

Resmî açıklamalar henüz yapılmasa da, kulis bilgilerine göre özellikle 2022 ve öncesine ait IMEI numaraları ile 3G ve altı teknolojileri destekleyen cihazlar öncelikli olarak incelenecek. Böylece, kullanılmayan eski cihazlara ait IMEI’lerin yasa dışı biçimde tekrar kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BTK’DAN YOĞUN DENETİM: SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

BTK’nın sahaya ineceği bu süreçte, IMEI tespit ve eşleştirme sistemleri daha da güçlendirilecek. Klonlama tespit edildiği anda, mobil operatörler aracılığıyla ilgili cihazlar iletişim dışı bırakılacak. Bu adımın, hem tüketici güvenliğini artırması hem de yasal satışları teşvik etmesi bekleniyor.

KAYITDIŞI CİHAZLARA VEDA ZAMANI

Yeni sistemle birlikte kaçak cihaz piyasasında ciddi bir daralma öngörülüyor. Yetkililer, bu sayede hem vergi kaybının önlenmesini hem de kayıtlı cihaz kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyor. Ayrıca, yurt dışından bireysel olarak getirilen cihazların kayıt sürecinde de sıkı denetimlerin devreye girmesi gündemde.

SENİN CİHAZIN DA LİSTEDE OLABİLİR

Belki de en dikkat çeken nokta şu: Halihazırda kullandığınız cihaz da bu düzenlemeden etkilenebilir. Eğer cihazınız klonlanmış bir IMEI numarasına sahipse, herhangi bir anda mobil erişiminizin tamamen kesilmesi mümkün. Bu nedenle tüketicilerin yeni cihaz satın alırken önceliği fiyattan çok IMEI geçmişine vermeleri hayati önem taşıyor.