Bir süredir kanser tedavisi gören Çetin’in vefat haberi, ailesi tarafından sabah saatlerinde sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

1960 yılında Amasya’da dünyaya gelen Yavuz Çetin, eğitimini burada tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar memleketinde resim öğretmenliği yapan Çetin, sanat hayatına sinema ve dizi projeleriyle devam etti. Aynı zamanda şiir de kaleme alan sanatçı, hem oyunculuk hem de edebi yönüyle tanınıyordu.

Çetin, “Fırat” filmiyle başladığı oyunculuk kariyerinde İki Dünya Arasında, Adını Sen Koy, Siccin, Pars: Kiraz Operasyonu, Kolpaçino, Kurtlar Vadisi ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda rol aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Çetin’in cenazesi, dün Amasya’da Sultan II. Bayezid Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verildi.