Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Nisan 2025 Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporunda, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde gök gürültülü sağanaklar beklenirken, özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde risk seviyesi yüksek hava olayları görülecek.

YOZGAT’TA GÜN BOYU SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat’ta da hava sıcaklığının 14 derece dolaylarında seyredeceği, kent genelinde gün boyunca aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yozgat Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji’nin güncel raporuna göre, 25 Nisan Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara’nın doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Erzurum’un güneyi, Muş, Bingöl’ün kuzeyi ve Tunceli’nin doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, ani yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması isteniyor.

DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda ise çöl kaynaklı toz taşınımı ve fırtına alarmı verildi. Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinin düşeceği, görüş mesafesinin azalacağı ve özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Öte yandan, aynı bölgede rüzgârın zaman zaman saatte 70 ila 90 kilometre hızla eseceği, bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklerin bulunduğu ifade edildi.

RÜZGÂR VE SICAKLIK DEĞERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Meteoroloji verilerine göre, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgâr, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

YOZGAT VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ ETKİLİ

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ve hava durumu özetle şu şekilde:

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Yozgat: 14°C, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

Ankara: 14°C, parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

Eskişehir: 18°C, öğleden sonra yağışlı

Konya: 20°C, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak

Sivas: 19°C, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Denizli: 23°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağış

Afyonkarahisar: 17°C, yerel sağanak yağışlı

İzmir: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla: 19°C, parçalı bulutlu, yerel yağış bekleniyor

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya: 21°C, iç ve doğusunda yerel kuvvetli yağış

Adana: 23°C, kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Burdur: 20°C, yerel kuvvetli yağışlı

Hatay: 21°C, parçalı bulutlu, yerel yağışlı

MARMARA BÖLGESİ

İstanbul: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 26°C, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak

Sakarya: 18°C, yerel sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Zonguldak: 12°C, aralıklı sağanak

Trabzon: 16°C, yerel sağanak yağışlı

Samsun: 13°C, sağanak yağışlı

Amasya: 20°C, aralıklı yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum: 15°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Van: 10°C, sağanak yağışlı ve toz taşınımlı

Kars: 12°C, parçalı bulutlu, yerel yağışlı

Malatya: 23°C, yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır: 25°C, aralıklı sağanak yağışlı

Gaziantep: 22°C, sağanak yağışlı

Mardin: 21°C, yerel sağanak yağışlı

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların özellikle ani su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda olası aksamalara karşı tedbirli davranmalarını istedi.

Toz taşınımının beklendiği Doğu Anadolu illerinde ise solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken maske takmaları, yaşlı ve çocukların ise mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalmaları tavsiye edildi.