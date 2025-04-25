Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Nisan 2025 Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporunda, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde gök gürültülü sağanaklar beklenirken, özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde risk seviyesi yüksek hava olayları görülecek.
YOZGAT’TA GÜN BOYU SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat’ta da hava sıcaklığının 14 derece dolaylarında seyredeceği, kent genelinde gün boyunca aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yozgat Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji’nin güncel raporuna göre, 25 Nisan Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara’nın doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Özellikle Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Erzurum’un güneyi, Muş, Bingöl’ün kuzeyi ve Tunceli’nin doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, ani yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması isteniyor.
DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda ise çöl kaynaklı toz taşınımı ve fırtına alarmı verildi. Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinin düşeceği, görüş mesafesinin azalacağı ve özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.
Öte yandan, aynı bölgede rüzgârın zaman zaman saatte 70 ila 90 kilometre hızla eseceği, bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklerin bulunduğu ifade edildi.
RÜZGÂR VE SICAKLIK DEĞERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Meteoroloji verilerine göre, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgâr, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
YOZGAT VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ ETKİLİ
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ve hava durumu özetle şu şekilde:
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Yozgat: 14°C, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı
Ankara: 14°C, parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
Eskişehir: 18°C, öğleden sonra yağışlı
Konya: 20°C, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak
Sivas: 19°C, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Denizli: 23°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağış
Afyonkarahisar: 17°C, yerel sağanak yağışlı
İzmir: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla: 19°C, parçalı bulutlu, yerel yağış bekleniyor
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya: 21°C, iç ve doğusunda yerel kuvvetli yağış
Adana: 23°C, kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Burdur: 20°C, yerel kuvvetli yağışlı
Hatay: 21°C, parçalı bulutlu, yerel yağışlı
MARMARA BÖLGESİ
İstanbul: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 26°C, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak
Sakarya: 18°C, yerel sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
Zonguldak: 12°C, aralıklı sağanak
Trabzon: 16°C, yerel sağanak yağışlı
Samsun: 13°C, sağanak yağışlı
Amasya: 20°C, aralıklı yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum: 15°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Van: 10°C, sağanak yağışlı ve toz taşınımlı
Kars: 12°C, parçalı bulutlu, yerel yağışlı
Malatya: 23°C, yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır: 25°C, aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep: 22°C, sağanak yağışlı
Mardin: 21°C, yerel sağanak yağışlı
YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların özellikle ani su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda olası aksamalara karşı tedbirli davranmalarını istedi.
Toz taşınımının beklendiği Doğu Anadolu illerinde ise solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken maske takmaları, yaşlı ve çocukların ise mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalmaları tavsiye edildi.