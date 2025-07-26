Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 tarihinde, Trabzon’da doğdu.

Genç yıllarında sporla ilgilenmeye başlayan Güneş, çocukluk yaşlarında basketbola ağırlık verdiyse de, Trabzon şehrine hakim olan futbol sevdasına kapılarak futbola yöneldi.

İlk olarak Erdoğdu Gençlik Klubü’nde kaleci olarak futbola başlayan Güneş, 17 yaşındayken Trabzonspor’un altyapısın da yer aldı.

1969 yılında A. Sebatspor’a transfer olan başarılı kaleci, profesyonel futbol yaşamını sürdürdü.

1969-1972 yılları arasında A. Sebatspor’un kalesini koruyan Güneş, diğer yandan da Eğitim Enstitüsü’ne sürdürdü.

1972 senesinde tekrar Trabzonspor’a transfer gerçekleştiren Güneş, bu sefer A Takımı’nın kalesini koruma görevini üstlenmişti. Trabzonspor forması altında 1972-1987 yıllarında mücadele eden başarılı kaleci, bu yıllar da 6 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu ve de 3 Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu gerçekleşti.