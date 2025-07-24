Harita verilerine göre Tekirdağ ile Yozgat arası yaklaşık 705 kilometre olarak ölçülmektedir. Bu mesafe, seçilen güzergâh ve trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Özel araçla yapılan yolculuklarda seyahat süresi ortalama 9 ila 10 saat sürmektedir. En çok tercih edilen güzergâhlar arasında Ankara – Kırıkkale – Kırşehir – Aksaray – Konya – Eskişehir – Bursa – Tekirdağ hattı yer alsa da, daha kısa sürede ulaşım sağlayan güzergâhlar da mevcuttur. Alternatif olarak İstanbul üzerinden geçen TEM otoyolu da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Yozgat ile Tekirdağ arasında yapılan bu uzun mesafeli yolculuk, özellikle yaz tatili dönemlerinde memleket ziyaretleri, üniversite kaydı veya ticari amaçlı seyahatler nedeniyle artış göstermektedir. Yola çıkmadan önce rotanın ve hava koşullarının kontrol edilmesi, güvenli bir yolculuk açısından büyük önem taşımaktadır.