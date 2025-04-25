21 Nisan’da başlayan başvuru süreci, 25 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitiminde tamamlanacak. Adayların başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINIYOR

TEİAŞ bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvurularını esube.iskur.gov.tr adresinden ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla "İş Arayan" girişi yaparak tamamlayabiliyor. Ayrıca İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerinden de başvuru desteği sağlanabiliyor.

419 TEKNİKER, 16 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAK

Toplam 435 kişilik kadro kapsamında 419 teknik personel ve 16 yardımcı hizmet personeli istihdam edilecek. Kadro dağılımı şu şekilde:

Tekniker Kadroları:

340 Elektrik Teknikeri

41 Elektronik Teknikeri

21 İnşaat Teknikeri

10 Harita Teknikeri

4 Sıhhi Tesisat Teknikeri

2 Kaynak Teknikeri

1 Ziraat Teknikeri

Yardımcı Hizmetler:

8 Aşçı

5 Resepsiyon Görevlisi

2 Garson

1 İtfaiyeci

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvuru yapabilmesi için bazı temel şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili ön lisans programlarından mezun olmak,

2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması,

Görevini yapmaya engel sağlık problemi bulunmamak,

Adli sicil kaydının temiz olması yer alıyor.

Başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan adayların, ilan süresinin sona erdiği 25 Nisan Cuma günü içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.