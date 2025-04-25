Adaylar, başvurularını bugün saat 18.00'e kadar yalnızca elektronik ortamdan gerçekleştirebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda yapılacak. Yerleştirmeler, 2024 yılı KPSS (B grubu) puan sıralamasına göre herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapabiliyor. (https://isealimkariyerka.pisi.cbiko.gov.tr)

Elden, posta yoluyla veya farklı yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DETAYLARI

Toplam 127 kişilik kadro için adaylarda aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, 25 Nisan 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik görevini tamamlamış, tecilli ya da muaf olmaları gerekiyor.

Kadrolar, unvanlar, istenilen öğrenim alanları ve KPSS puan türleriyle ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARA DİKKAT

Bakanlık, başvuru sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan ya da sahte belge sunan adayların başvurularının geçersiz sayılacağını, bu kişilerin yerleştirilmiş olsalar dahi atamalarının yapılmayacağını belirtti.

SON BAŞVURU SAATİ: 18.00

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Süre bitiminden sonra sistem başvuru kabul etmeyecek.