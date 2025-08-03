Tayfur Arşan, 2000’li yıllarda “Margi Çetesi” davası kapsamında yargılanmış ve ceza almış bir isim olarak biliniyor.

Melik Efe Arşan Kimdir?

2006 doğumlu olan Melik Efe Arşan, İzmir’de kamuoyunun yakından tanıdığı Tayfur Arşan’ın oğlu.

Melik Efe, babasının geçmişine rağmen bugüne dek kamuoyundan uzak, daha çok özel yaşamıyla biliniyordu.

Geçmiş günlerde Alaçatı’da yaşanan olay, onu ilk kez kamuoyunun dikkat odağı haline getirdi.

Alaçatı da Gündem Oldu

Olay, Çeşme'nin popüler tatil beldesi Alaçatı'da bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. İddialara göre, Melik Efe Arşan ve arkadaşı H.K.A. mekanda taşkınlık çıkardı.

Tartışmanın büyümesiyle Melik Efe'nin yanındaki H.K.A.'nın, ünlü işletmeci Mustafa Aksakallıyı tabancayla ayağından vurduğu belirtildi. Olayda Z.G. adlı bir kişi de bacağından yaralandı.