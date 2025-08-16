Uluslararası Tarım Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, 31 Ağustos’a kadar ekilmeyen tarlaların tespit edilerek kiraya verileceğini duyurdu ve düzenlemeye tam destek verdi.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri devlet tarafından belirlenecek ve üretim yapmak isteyen çiftçilere kiraya verilecek. Kira geliri ise tarla sahibine ödenecek. Kiralamayı yapan üretici hasat sonrasında ekime devam etmek istemezse, arazi yeniden kiralama sürecine dahil edilecek.

TARIMKON Başkanı Yüksel, özellikle şehirlerde yaşayan tarla sahiplerinin arazilerini ekmediğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Destek almasına rağmen boş kalan tarım arazileri var. 85 milyon nüfuslu bir ülkede, gıda ihtiyacımız her geçen gün artarken tarlaların boş kalması kabul edilemez. Bu topraklar mutlaka ekilmeli. İster köyde, ister şehirde olsun; ekmek isteyen herkese bu araziler verilmelidir. Toprağın mülkiyeti kişiye ait olsa da ekilip ekilmemesi kararını sadece tarla sahibine bırakmak doğru değil. Ülke genelinde planlı tarımsal üretim şart.”

Tespit süreci 31 Ağustos’ta tamamlanacak

Yönetmelik gereği Arazi Tespit Komisyonu, hisseli mülkiyet sorunu bulunan, parçalı tarımsal faaliyetlere son verilen ya da çeşitli nedenlerle işlenmeyen arazileri belirleyecek. 31 Ağustos’a kadar tamamlanacak tespitlerin ardından, arazi sahiplerine resmi bildirim yapılacak.

Bildirimin ardından 45 gün içinde başvuru yapılmayan araziler, öncelikli olarak yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara, ardından sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına kiralanacak.

Bu uygulama ile hem atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması hem de gıda üretiminin artırılması hedefleniyor.