Bakanlık şu bilgileri verdi; “Bu kapsamda; Desteklemeye başvuran birinci derece şehit yakını ve gazi yetiştiricilerle engelli, genç, kadın ve afetzede yetiştiricilere öncelik verilecek. İlk etapta 3 bin 618 yetiştiricimizin 46 bin 520 baş hayvan alımı, ikinci etapta ise 12 bin 951 yetiştiricimizin 165 bin 928 baş hayvan alımı desteklenecek olup; 2023 yılında toplam 212 bin baş hayvan alımı desteklenecek.” Haber Merkezi