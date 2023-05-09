Şehitler Fen Lisesi toplantı salonunda yapılacak olan toplantıda meslek seçimi aşamasında olan gençler ile çeşitli meslek erbapları buluşturulup gençlere, ilgili oldukları meslekler hakkında bilgilendirme yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Yarın (10.05.2023 tarihinde) gerçekleşecek olan “Meslek Tanıtım Günleri” kapsamında meslek seçimi aşamasında olan gençlerimiz ile çeşitli meslek erbapları buluşturulup gençlere, ilgili oldukları meslekler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Gençlerimiz seçmek istedikleri meslekler hakkında bizzat o meslekleri yapan kişiler tarafından aydınlatılacak, sormak istedikleri sorulara cevap bulma imkânı yakalayacaklardır” dedi.

Yıldız, Konuşmacı olarak Doktor, Avukat, Mimar ve daha birçok meslek erbabının gençlerle buluştuğu Meslek Tanıtım Günlerinin saat 14:00’de Şehitler Fen Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleşeceğini ve programa, ilgilenen tüm öğrencilerin davetli olduğunu belirtti. Haber Merkezi