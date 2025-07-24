Son olarak Yozgat Merkez Lise Caddesi Çubukçu Sokak’ta açılan yeni şube ile birlikte kent genelindeki Tarım Kredi Market sayısı 20’ye yükseldi.
Yeni açılan şube, merkezdeki 5’inci mağaza olma özelliğini taşıyor. Tarım Kredi Market, yerli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı sürdürürken, aynı zamanda istihdama katkı sağlamayı da amaçlıyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, Yozgat’ta tüketici talebinin her geçen gün arttığını belirterek, mağaza yatırımlarının vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.
Yetkililer, “yeni şubenin açılmasıyla birlikte özellikle şehir merkezindeki alışveriş yoğunluğunun dengelenmesi ve vatandaşların mağazalara daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor” dedi.