Kurtlar Vadisi dizisinde "Testere Necmi", Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Ünal Bey" karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan sanatçı, 16 Kasım 1957'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına giren sanatçı, bir yıl opera okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçti.Tarık Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 20 yılı aşkın süren görevinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

Seslendirmede Başarılı İşler Ortaya Çıkardı

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme yapan sanatçı, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyvah Eyvah 2", "Sümela'nin Şifresi: Temel", "Berlin Kaplanı", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Kurtlar Vadisi" adlı dizi ve filmlerde oynadı.

Dublajda Unutulmayan Ses Oldu

Usta oyuncu, kendine özgü karakteristik sesiyle dublaj da yaparak birçok karakterin unutulmayan sesi oldu. Sanatçı, 2008'de başlayarak 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" dizisinde Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal ve Şevket Çapkınoğlu ile rol aldı. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerde olduğu, 2014 yapımı "Eyyvah Eyvah 3"te oynayan sanatçı, aynı yıl "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları ve Avni Yalçın ile başrolleri paylaştı. İlk evliliğinden Zeynep adlı bir kızı bulunan sanatçı, ikinci evliliğini 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013'te yaptı.

"Komedyen dramı komediyi de oynayandır"

Ünlüoğlu, 2011'de katıldığı bir programda dram ve komedi oyunculuğuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım. İyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiç bir şeye değişmem diyebilirim."

Bir röportajında tiyatro sahnesinde en çok oynamak istediği rolün 3. Richard olduğunu belirten usta oyuncu, "Bir Amerikan filminde oynamayı da çok isterim ama maalesef Türkiye'de doğduk. Bizim duygularımız yabancı oyunculardan daha yüksek ama onlar bunu kelimelerle anlatabiliyorlar. Bizde duyguyu ifade eden kelimeler fazla olmadığı için onu oynuyoruz." demişti.

Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise sanatçının vefatının ardından bir söyleşide şunları anlatmıştı:

"Benim bir yanım Tarık'la gitti. 30 yıllık bir ilişki. Az değil. Ama hiç kırmadık birbirimizi. Çok güzel kavgalarımız da olurdu. Dalgalanırdık, kızardık birbirimize. Ama gerçeği bu zaten. O bana hep, 'Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim' derdi. Ben sette çalışırken o kadar huzursuz olurdum ki, aklım hep Tarık'ta olurdu. Tarık'ın çekimi yok evde, ne yiyecek, sıkılır o. Hep onu düşünürdüm, o yüzden son üç yıl hiç iş kabul etmedim. Her yere beni götürürdü. Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı. Hayat bana anne babamdan sonra çok güzel iki hediye verdi, biri tiyatro, diğeri Tarık”. Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı, 1 Ekim 2019'da İstanbul'da yaşama veda etti.

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

1957 doğumlu Tarık Ünlüoğlu İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

TV dizileri

1983 Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kaldım

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2005-2007 Gümüş

2006 Bebeğim Adem

2007 Benden Baba Olmaz

2008 Dalgakıran

2008-2010 Benim Annem Bir Melek

2011-2013 Avrupa Avrupa

2014 Bir Yusuf Masalı

2015-günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Filimleri

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 Berlin Kaplanı

2014 Eyyvah Eyvah 3

2015 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

Rol aldığı oyunlar

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996

Martı : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978

Cimri : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus' – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973