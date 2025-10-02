Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Perşembe günü için yurt genelinde hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek olsa da özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışın Etkili Olacağı Bölgeler

Meteoroloji’nin raporuna göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop, Artvin, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ve Amasya’nın kuzey kesimlerinde etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Marmara İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, özellikle deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması ve devrilmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Genel Hava Durumu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Uzmanlar, sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların hava durumu raporlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.