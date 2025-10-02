Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’in en riskli bölgelerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Yolculuk boyunca maruz kalınan dijital saldırılara dikkat çeken filodaki Türk aktivist Mehmet Emin Aydın, “İletişim araçlarımız hedef alınıyor. Uyurken bile can yeleklerimizi çıkarmıyoruz.” sözleriyle yaşanan tehlikeyi dile getirdi.

Emin Aydın Kimdir?

Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Emin Aydın, 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü’nden mezun oldu. Uzun süredir insani yardım ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif rol alan Aydın, çeşitli organizasyonlarda gönüllü olarak görev aldı. Yaşı resmi kaynaklarda yer almamakla birlikte 32 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Sumud Filosu’ndaki Açıklamaları

Filo içerisinde canlı yayın bağlantısıyla açıklamalarda bulunan Aydın, gemilerin dijital saldırılara uğradığını belirterek yaşanan riskleri vurguladı. Güvenlik endişelerinden dolayı mürettebatın uyurken dahi can yeleklerini çıkarmadığını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yürüttüğü yolculuk, hem bölgesel hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.