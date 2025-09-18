Taner Rumeli, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna dahil oldu. İzleyiciler Taner Rumeli ve dizideki karakteri ile ilgili aramalarını hızlandırdı.

TANER RUMELİ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Taner Rumeli, 8 Nisan 1985, Ankara doğumludur. 1,85 metre boyunda ve 80 kg. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü (2006) mezunu.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından beri birçok film ve dizide rol alan Taner Rumeli, daha önce Kalbimin Sultanı, Unutma Beni, Bitmeyen Makarna, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Afilli Aşk, Sol Şerit, Asla Vazgeçmem, Analı Oğullu, Atlılar, Nuri gibi başarılı projelerde de yer almıştır.

Taner Rumeli, 2018 yılında Kalbimin Sultanı dizisinde Silahtar Ağa Musa karakterini, 2019’da Afili Aşk dizisinde Rıza karakterini canlandırdı. 2020’de Sol Yanım dizisinde rol aldı. Yeni projelerine devam ediyor.