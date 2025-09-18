İlköğrenimini Maçka'da, liseyi Maçka İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Genç, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Genç, 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığına seçildi. 2004, 2006 ve 2009 yıllarında İl Başkanı olan Genç, 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediye Başkanı seçildi. 2019'da yeniden Belediye Başkanı seçilen Genç, evli ve iki çocuk babasıdır. 2025 itibari ile Trabzon Belediye Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.

Ali Koç’la Arasında Neler Yaşandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor derbisinin ardından Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ''Şike devam ediyor'' şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Koç, ''Kim ya büyükşehir belediye başkanı, konuşuyor. Sen kendi ortağına bak konuşmadan önce. Bizim muhatabımız AK Parti'dir, bir şey yapmak zorunda. Ucuz kahramanlıkla 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partinin bileceği iş'' dedi.