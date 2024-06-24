Yiğit İnandı’nın Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile nişanlanmasıyla birlikte Yiğit İnandı’nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Yiğit İnandı kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor yarışmasında adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile nişanlandı. Yiğit İnandı’nın hayatı merak konusu oldu.

Survivor 2022'nin zaferi, adıyla anılan Nisa Bölükbaşı, yarışma süresince dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadan sonra aşk hayatıyla da ilgi odağı olan Nisa Bölükbaşı, Yiğit İnandı ile nişanlandı. Bu gelişmeyle birlikte sevenleri, Yiğit İnandı'nın kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak etmeye başladı. İşte Yiğit İnandı hakkında bilinmesi gerekenler…

YİĞİT İNANDI KİMDİR?

Yiğit İnandı, 19 Haziran 1999'da doğmuştur. Rize kökenli olan Yiğit, ailesiyle birlikte 10 yaşındayken Amerika'ya taşınmış ve New York ile Florida'da yaşamıştır. Sosyal medyada aktif olarak içerik paylaşan Yiğit, özellikle Instagram'da 87 bin takipçiye sahiptir.

Yiğit İnandı’nın hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Nisa Bölükbaşı'nın paylaştığı nişan fotoğrafıyla birlikte, Yiğit İnandı'nın hayatıyla ilgili merak edilen sorular da gündeme gelmiştir.