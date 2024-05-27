Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta! Finale doğru geri sayımın başladığı bu günlerde, yarışmacılar adada adeta tarih yazıyor. Kaderlerini belirleyecek dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleriyle yarışmacılar, finale adlarını yazdırmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs 2024 Pazar akşamı gerçekleşen haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda, nefes kesen bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanarak hem kendilerini güvence altına almak hem de büyük ödülün sahibi olmak için en hatasız oyunlarını sergilediler.

Dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım, Özgür'ün mükemmel atışları ve Atakan'ın son basket atışıyla 12-11'lik skorla galip geldi. Bu zafer, Kırmızı Takım'ı haftanın dokunulmaz takımı yaparken, aynı zamanda önemli bir ödülün de sahibi oldular.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım, ada konseyinde bir isim belirlemek zorunda kaldı. Haftanın ikinci eleme adayı, şimdiye kadar potaya hiç girmemiş olan Seda Ocak oldu. Seda'nın potaya girmesi, yarışmada dengeleri nasıl etkileyecek merak konusu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da bu haftanın ilk eleme adayı, zorlu mücadelenin ardından Özgür olarak belirlenmişti. Özgür'ün yanı sıra Seda'nın da potada olması, adada kalan diğer yarışmacılar için büyük bir gerilim yaratıyor.

EN SON ADADAN KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya en son veda eden isim ise Damla Can oldu. Damla'nın elenmesi, adadaki stratejik dengeleri bir kez daha değiştirdi.

Survivor All Star 2024, heyecan dolu anları ve büyük rekabetiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Finale doğru ilerlerken, yarışmacıların performansları ve stratejileri adanın kaderini belirleyecek. Yeni eleme adayları ve dokunulmazlık oyunları için takipte kalın!