Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin dolmasının ardından, İçişleri Bakanlığı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yeni bir karar alarak süreyi uzattı.

31 Ekim 2025’e Kadar Uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı.

Önceki düzenlemeye göre, bu belgelerin en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyordu.

Ancak yaklaşık 2.2 milyon vatandaşın henüz başvuru yapmadığı tespit edilince, son tarih 31 Ekim 2025’e ertelendi.

Bakan Yerlikaya, "Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına, eski tip belgelerin yenilenme süresinin son kez uzatılmasına karar verildi. Bu, kesinlikle son uzatma olacak" ifadelerini kullandı.

Yenileme Ücretleri Ciddi Oranda Artacak

Eski tip ehliyetini 31 Ekim 2025'e kadar yenileyen vatandaşlar, sadece 15 TL ödeme yapacak. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Ancak bu sürenin kaçırılması halinde sürücüler yüksek yenileme bedelleriyle karşı karşıya kalacak. Özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri için bu tutar 7.438 TL’ye kadar çıkıyor. Bu rakam; 1.420 TL değerli kâğıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç ücretinden oluşuyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi, "nvi.gov.tr" internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden randevu alabiliyor. Başvuruda bulunacak kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:

Mevcut (eski tip) sürücü belgesi

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres

15 TL’lik başvuru ücreti

Yeni Belgeler Adrese Gönderiliyor

Başvurusu onaylanan vatandaşların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı serbest. Geçici belgeye, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.