Celal Mümtaz Akıncı kimdir?

Yeni Yol Partisi’nin liderliğini üstlenen Celal Mümtaz Akıncı, 1955 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Hukuk alanında derin bir birikime sahip olan Akıncı, uzun yıllar Afyonkarahisar Barosu’nda görev aldı ve yaklaşık 10 yıl boyunca baro başkanlığı yaptı. 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akıncı, bu görevini 12 yıl boyunca sürdürdü.

2020 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini de üstlenen Akıncı, 2022’de emekli oldu. Ancak siyasetten uzak kalmayan Akıncı, kısa süre sonra DEVA Partisi saflarına katılarak 12 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen kongrede Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Aynı zamanda partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı. Siyasi deneyimini daha ileriye taşıyan Akıncı, 13 Ocak 2025 itibarıyla Yeni Yol Partisi Genel Başkanı olarak göreve başladı.

70 yaşındaki Celal Mümtaz Akıncı, doğup büyüdüğü Afyonkarahisar ile bağını koruyan, köklerine bağlı bir isim. Partinin genel başkanı olarak, üç farklı siyasi partiden gelen fikirleri bir çatı altında buluşturarak ortak bir duruş oluşturmayı hedefliyor. Yeni Yol Partisi, 22 milletvekiliyle TBMM’de altıncı büyük grup olarak konumlanırken, özgün siyasi kimlikleri muhafaza ederek etkili bir muhalefet hattı kurmayı amaçlıyor.

Uluslararası meselelerde de sesini yükselten parti, özellikle Gazze’de yaşanan soykırıma karşı net bir duruş sergiliyor. Akıncı’nın hukuk geçmişi, partinin adalet, şeffaflık ve insan hakları temelli siyaset anlayışına yön veriyor.