Buna göre, Ayşe Uslu Cevlek'in, Rekabet Kurulu üyeliğine atanması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararıyla birlikte Ayşe Uslu Cevlek, Rekabet Kurulu’nun yeni üyesi oldu. Bu gelişmenin ardından birçok kullanıcı, “Ayşe Uslu Cevlek kimdir?” sorusuna yanıt aramaya başladı

Ayşe Uslu Cevlek Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı doğrultusunda, Ayşe Uslu Cevlek Rekabet Kurulu üyeliğine getirildi. Karar, 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılan atama, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 22. ve 23. maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri esas alınarak gerçekleştirildi. Atama kararının yer aldığı 2025/297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte Cevlek, Rekabet Kurumu'nun karar alma süreçlerinde söz sahibi olacak yeni üyelerden biri oldu.