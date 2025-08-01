Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, özellikle Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli sarsıntılar dikkat çekti. Sadece 5 dakikalık zaman diliminde bölgede dört ayrı deprem meydana geldi.

Kütahya’da Peş Peşe Sarsıntılar

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, ilk sarsıntı sabah saat 07:15’te Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 10.02 kilometre olarak ölçüldü. Aynı dakika içerisinde yine Simav merkezli bir başka deprem daha yaşandı. Bu kez büyüklük 3.8, derinlik 11.19 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Saat 07:17'de büyüklüğü 3.8 olan bir başka deprem daha yaşandı. Derinliği ise 8.4 kilometre olarak ölçüldü. Son olarak saat 07:20'de kaydedilen dördüncü depremde büyüklük 3.0, derinlik ise 11.89 kilometre olarak açıklandı.

Uzmanlar, söz konusu sarsıntıların bölgede aktif fay hatlarının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Ege Denizi Ve İzmir De Sallandı

Sabaha karşı yaşanan diğer depremler ise Ege Denizi açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre:

Saat 05:32'de Muğla'nın Datça ilçesinin 135 kilometre açığında 2.9 büyüklüğünde,

Saat 01:37'de ise İzmir Karaburun açıklarında 3.8 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Bu sarsıntılar, bölge halkı tarafından hafif şekilde hissedildi. Her iki depremin de deniz tabanında, sığ derinliklerde meydana geldiği bildirildi.

Diğer Bölgelerde De Sarsıntılar Yaşandı

AFAD’ın 1 Ağustos 2025 tarihli listesinde yer alan diğer sarsıntılar ise şu şekilde:

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde saat 05:11’de 2.5 büyüklüğünde,

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi’nde saat 04:33’te 2.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Son Depremler Listesi – 1 Ağustos 2025

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 2.5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

| Tarih - Saat | Büyüklük | Derinlik (km) | Merkez Üssü |

| 2025-08-01 07:20:31 | 3.0 | 11.89 | Simav (Kütahya) |

| 2025-08-01 07:17:00 | 3.8 | 8.4 | Simav (Kütahya) |

| 2025-08-01 07:15:56 | 3.8 | 11.19 | Simav (Kütahya) |

| 2025-08-01 07:15:26 | 3.4 | 10.02 | Simav (Kütahya) |

| 2025-08-01 05:32:33 | 2.9 | 5.78 | Ege Denizi – Datça (Muğla) |

| 2025-08-01 05:11:06 | 2.5 | 16.43 | Yakutiye (Erzurum) |

| 2025-08-01 04:33:19 | 2.5 | 15.07 | Marmara Denizi – Silivri (İstanbul) |

| 2025-08-01 01:37:15 | 3.8 | 8.27 | Ege Denizi – Karaburun (İzmir) |

Vatandaşlar Tedirgin, Uzmanlar Uyarıyor

Art arda gelen depremler sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar sosyal medyada sarsıntıları paylaştı. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Deprem konusunda uzman isimler ise aktif fay hatlarının yer aldığı bu bölgelerde her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.