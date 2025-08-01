Selen Yalaz Kimdir? Nereli?

Selen Yalaz, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bornova Koleji'nde tamamlayan Yalaz, akademik başarısıyla dikkat çekmiş ve burslu olarak İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yerleşmiştir.

Selen Yalaz Ne İş Yapıyor?

Selen Yalaz uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında gazeteci, muhabir ve temsilci olarak görev yapmıştır. Mesleğe olan ilgisi ilkokul yıllarına kadar uzanan Yalaz, eğitim sürecinde CNN Türk Ana Haber'de staj yaparak deneyim kazanmıştır. Daha sonra NTV, KRT TV, Haber Global ve Demirören Haber Ajansı gibi önemli medya organlarında diplomasi muhabiri, editör ve temsilci olarak çalışmıştır.

2023’ten itibaren medya sektöründen özel sektöre geçiş yaparak, ailesine ait Yalaz Boya şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda bir süre CapitalTurk Holding'de Yönetim Kurulu Danışmanı olarak da görev almıştır.

Selen Yalaz Neden Gündemde?

Selen Yalaz, yakın zamanda Çeşme’de bulunan Swissotel’de yaşanan bir olayla gündeme gelmiştir. Yalaz’a ait olan 7 milyon TL değerindeki Mercedes marka otomobil, otelin vale hizmeti sırasında bir duvara çarparak ağır hasar almıştır. Otel yönetiminin kazayı gizlemeye çalışması ve vale hizmetinin ücretinin iade edilmemesi üzerine, Yalaz olayı kamuoyuna duyurarak yasal süreç başlatacağını açıklamıştır. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.